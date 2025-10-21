Ndërlidhjet

Migrantët kirgizë dynden drejt Serbisë pas keqtrajtimeve në Rusi

Serbia është shndërruar në magnet për punëtorët kirgizë në vitet e fundit. Serbia, e cila mundëson qëndrim 3-mujor pa viza për shtetasit kirgizë, dhe qasje relativisht të lehtë në tregun e punës, po shihet secilën herë e më shumë si alternativë kundrejt Rusisë, pas shtypjes që u ka bërë Moska migrantëve nga Azia Qendrore. Megjithatë, shumë migrantë s’kanë mbrojtje ligjore dhe i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se kanë qenë viktima të mashtrimeve. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Bujar Tërstena)

