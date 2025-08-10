Ndërlidhjet

Miliona shtëpi të zbrazëta: Vendbanimet rumune kthehen në fshatra fantazmë

Miliona rumunë janë shpërngulur jashtë vendit gjatë dekadave të fundit në kërkim të mundësive më të mira, duke lënë shtëpi të zbrazëta në mbarë vendin. Gjysma e 2.5 milionë shtëpive të pabanuara ndodhen në zona rurale, duke krijuar sfida ekonomike kombëtare. Por, programet shtetërore për të nxitur ekonominë rurale, duke promovuar turizmin, kanë pasur deri tani efekte të kufizuara. (Përgatiti: Bujar Tërstena)

