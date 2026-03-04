NATO-ja e rrëzon një raketë të lëshuar nga Irani drejt Turqisë

Turqia njoftoi se mbrojtja ajrore e NATO-s e ka shkatërruar një raketë balistike të lëshuar nga Irani, e cila ishte duke hyrë në hapësirën ajrore turke të mërkurën.
Kjo është hera e parë që një vend anëtar i aleancës përfshihet drejtpërdrejt në konfliktin në rritje në Lindjen e Mesme.
Nuk është e qartë se cili ishte caku i raketës iraniane, por një zëdhënës i NATO-s tha se aleanca ushtarake e dënon veprimin e Iranit për ta shënjestruar Turqinë dhe se qëndron fuqishëm përkrah të gjithë aleatëve.
Ministria e Mbrojtjes e Turqisë tha se raketa kishte kaluar mbi Irak dhe Siri para se të rrëzohej nga sistemet ajrore dhe të mbrojtjes të NATO-s, të vendosura në Mesdheun lindor.
Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë forca ajrore të vendosura në bazën e Incirlikut në jug të Turqisë, nuk kanë folur ende për këtë rast. Kjo bazë ndodhet në një provincë që kufizohet me provincën Hatay, ku autoritetet turke thanë se kishin rënë mbetjet e raketës së rrëzuar nga NATO-ja.
“I paralajmërojmë të gjitha palët të përmbahen nga veprime që do të çonin drejt përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit në rajon. Në këtë kuadër, do të vazhdojmë konsultimet me NATO-n dhe aleatët tanë të tjerë”, tha Ministria turke e Mbrojtjes, duke shtuar se nuk pati të vrarë apo të plagosur.
“Do të ndërmerren me vendosmëri dhe pa hezitim të gjithë hapat e nevojshëm për të mbrojtur territorin dhe hapësirën tonë ajrore. U kujtojmë të gjitha palëve se gëzojmë të drejtën për t’iu përgjigjur çdo veprimi armiqësor kundër vendit tonë”, shtoi ajo.
Dy deklarata të tjera fillestare nga zyrtarë të lartë turq për incidentin nuk përmendën Nenin 4 të NATO-s, i cili parashikon që aleatët “do të konsultohen së bashku sa herë që, sipas mendimit të ndonjërit prej tyre, integriteti territorial, pavarësia politike ose siguria” e një vendi anëtar kërcënohet.
Ankaraja kishte kërkuar të ndërmjetësonte bisedime midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara në javët para se SHBA-ja dhe Izraeli të nisnin sulme kundër Iranit, të cilat nxitën sulme hakmarrëse me raketa dhe dronë nga Teherani.
Disa vende në Gjirin Persik dhe gjetkë janë përfshirë në pasojat e këtij zhvillimi.