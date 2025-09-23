Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

Si e sheh Nenad Rashiq integrimin e arsimit dhe shëndetësisë serbe në sistemin e Kosovës

Si e sheh Nenad Rashiq integrimin e arsimit dhe shëndetësisë serbe në sistemin e Kosovës
Bashkëngjite
Si e sheh Nenad Rashiq integrimin e arsimit dhe shëndetësisë serbe në sistemin e Kosovës

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:28:24 0:00

Ministri në detyrë për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq, thotë se integrimi i arsimit dhe shëndetësisë serbe në sistemin e Kosovës është i pashmangshëm – por duhet të ndodhë me konsultime për të shmangur pasoja për komunitetin serb. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Rashiq thekson se në proces do të përfshihet edhe Lista Serbe dhe se “një formë asociacioni” është e nevojshme për të siguruar stabilitet dhe garanci për serbët në Kosovë. (Realizimi teknik: Rrahman Osmani, Arben Hoti, Bujar Tërstena & Ibrahim Berisha)

Të ndërlidhura

Përmbajtja

Më shumë
Radio Programet
XS
SM
MD
LG