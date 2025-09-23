Si e sheh Nenad Rashiq integrimin e arsimit dhe shëndetësisë serbe në sistemin e Kosovës
Ministri në detyrë për Komunitete dhe Kthim, Nenad Rashiq, thotë se integrimi i arsimit dhe shëndetësisë serbe në sistemin e Kosovës është i pashmangshëm – por duhet të ndodhë me konsultime për të shmangur pasoja për komunitetin serb. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Rashiq thekson se në proces do të përfshihet edhe Lista Serbe dhe se “një formë asociacioni” është e nevojshme për të siguruar stabilitet dhe garanci për serbët në Kosovë. (Realizimi teknik: Rrahman Osmani, Arben Hoti, Bujar Tërstena & Ibrahim Berisha)
Përmbajtja
-
-
20 shtator 2025
Armenia e zhduk simbolin historik për të mos i provokuar fqinjët
-
-
-
-