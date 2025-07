Të gjendur ngushtë në front, ushtarët ukrainas presin dërgesat e armëve amerikane

Armët e prodhimit amerikan janë vendimtare për mbrojtjen e Ukrainës – por vonesat në mbështetjen amerikane po rrisin shqetësimet në vijën e frontit. Teksa predhat e artilerisë po pakohen dhe dronët rusë po ndjekin armët me vlerë të lartë, ushtarët ukrainas thonë se mungesat më nuk janë rrezik i afërt – ata po përballen me to tani. Një ekip i projektit të Radios Evropa e Lirë, Current Time, vizitoi një njësit artiljerësh ukrainas që po i kundërvihet sulmeve ruse me një obus amerikan M109 Paladin. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Ibrahim Berisha)