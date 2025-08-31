Orkestra Ukrainase e Lirisë "lufton në frontin kulturor"
Orkestra Ukrainase e Lirisë po merr pjesë në festivale të ndryshme nëpër Evropë, duke luajtur vepra të kompozitorëve ukrainas që kanë për tematikë luftën, tragjedinë dhe shpresën për të ardhmen. Në një festival në Rumani, themeluesja dhe dirigjentja kanadezo-ukrainase e orkestrës i tha Radios Evropa e Lirë se koncertet i tregojnë botës se kulturës ukrainase nuk mund t’i ndalet zëri. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Ibrahim Berisha)
