Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

Orkestra Ukrainase e Lirisë "lufton në frontin kulturor"

Orkestra Ukrainase e Lirisë "lufton në frontin kulturor" Orkestra Ukrainase e Lirisë "lufton në frontin kulturor"
Bashkëngjite
Orkestra Ukrainase e Lirisë "lufton në frontin kulturor"

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:02:09 0:00

Orkestra Ukrainase e Lirisë po merr pjesë në festivale të ndryshme nëpër Evropë, duke luajtur vepra të kompozitorëve ukrainas që kanë për tematikë luftën, tragjedinë dhe shpresën për të ardhmen. Në një festival në Rumani, themeluesja dhe dirigjentja kanadezo-ukrainase e orkestrës i tha Radios Evropa e Lirë se koncertet i tregojnë botës se kulturës ukrainase nuk mund t’i ndalet zëri. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Ibrahim Berisha)

Përmbajtja

Më shumë
Radio Programet
XS
SM
MD
LG