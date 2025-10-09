“Momente historike”: Palestinezët dhe izraelitët i gëzohen marrëveshjes për paqe
- Reuters
Në Izrael dhe në Gazë shpërthyen festime pasi presidenti amerikan, Donald Trump, njoftoi se qeveria izraelite dhe Hamasi - grup palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian - ishin marrë vesh për “fazën e parë” të një plani për paqe për ndërprerjen e luftimeve dhe lirimin e disa pengjeve dhe të burgosurve që po mbahen në Gazë. Turma u mblodhën afër spitalit Nasser në Han Junis, duke duartrokitur e brohoritur në ato që një palestinez i përshkroi si “momente historike” pas dy vjetësh konflikt. Nëna e pengut izraelit, Matan Zangauker, festoi në Tel Aviv për kthimin e të birit të saj, duke falënderuar popullin izraelit, ushtarët dhe presidentin e SHBA-së.
