Protesta në mbarë Izraelin për të kërkuar ndaljen e luftës në Gazë

  • Reuters
Dhjetëra mijëra izraelitë protestuan në Tel Aviv më 17 gusht, në mes të një greve mbarëkombëtare në mbështetje të familjeve të pengjeve që mbahen në Gazë. Demonstratat nëpër vend i bënë thirrje qeverisë së Izraelit të arrijë një marrëveshje me Hamasin – grup palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian – për të liruar pengjet e mbetura. Protesta në Tel Aviv ishte një prej më të mëdhave në Izrael që kur nisën luftimet në tetorin e 2023-tës. Kryeministri Benjamin Netanyahu kritikoi protestuesit, duke thënë se veprimet e tyre “sigurojnë që tmerret e 7 tetorit do të përsëriten”. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Bujar Tërstena)

