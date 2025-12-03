Rikthehet transporti publik në Prishtinë pas më shumë se një jave mungesë

Autobusët e transportit publik e rifilluan punën të mërkurën në mëngjes në Prishtinë, më shumë se një javë pasi i kishin lënë banorët e kryeqytetit të Kosovës pa transport publik, si pasojë e një mosmarrëveshjeje mes komunës dhe Qeverisë në detyrë.
Trafiku Urban në Prishtinë njoftoi të martën vonë se do ta rifillonte punën dhe autobusët e tij u panë duke qarkulluar nëpër rrugët e kryeqytetit mëngjesin e së mërkurës.
Në njoftimin e saj, Trafiku Urban theksoi se po rifillonte shërbimet pasi kishte nisur ndarja e mjeteve nga Ministria e Financave në detyrë dhe pagesa e faturave dhe borxheve nga Komuna e Prishtinës ndaj tij dhe transportuesve privatë.
“Gjatë ditëve të fundit, ndërprerja e transportit ka qenë e pashmangshme për shkak të pamundësisë financiare të krijuar nga mospagesa e detyrimeve të Komunës ndaj ndërmarrjes”, tha ajo.
Në muajt e fundit, Qeveria në detyrë dhe zyrtarët komunalë kanë shkëmbyer akuza të vazhdueshme ndaj njëri-tjetrit për gjendjen e ndërlikuar me financat në komunë.
Transporti publik u rikthye pasi Ministria e Financave në detyrë i ndau të martën 2.7 milionë euro për mallra dhe shërbime për komunën e Prishtinës, disa ditë pasi komuna i miratoi të hyrat vetanake të vitit 2024, në vlerë prej 28 milionë euro.
Ministri i Financave në detyrë, Hekuran Murati, tha të martën se kjo shumë ishte proceduar veçmas nga pjesa tjetër prej 25.9 milionë eurove e projekteve kapitale, “në mënyrë që të kryhet sot me prioritet, sepse kapitalet duke qenë në shumë linja marrin kohë më gjatë dhe nuk ishte e mundur të kryheshin sot”.
Ai i arsyetoi vonesat në ndarjen e të hollave për komunën, pas kritikave të vazhdueshme nga kryetari i kryeqytetit, Përparim Rama.
“Vendimi i marrë nga Komuna e Prishtinës të enjten në mbrëmje për të hyrat vetanake, sipas legjislacionit në fuqi fillimisht duhej të kalonte verifikimin e ligjshmërisë, proces ky që bëhet nga ana e MAPL-së”, tha Murati.
Murati shtoi se “është për keqardhje sjellja e deklaratat dezinformuese nga ana e komunës së Prishtinës që gjoja Ministria nuk po bën alokimin e mjeteve, kur në fakt edhe ata vetë e dinë që kemi të bëjmë me procedura që nuk mund të tejkalohen”.
Mosmarrëveshjet me komunës dhe Qeverisë në detyrë detyruan qytetarët e kryeqytetit gjatë gjithë javës së kaluar dhe fillimit të kësaj jave të shikonin për alternativa për të udhëtuar.