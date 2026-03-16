Çmimet e naftës në Kosovë në javën e tretë të luftës në Iran

Pavarësisht masave të ndërmarra nga autoritetet për të mbajtur nën kontroll çmimet e naftës, në disa pompa të benzinës është vërejtur rritje e çmimeve të karburanteve. Rritja e çmimeve është efekt i luftës në Lindje të Mesme dhe me këtë problem po përballet e gjithë bota. Radio Evropa e Lirë vizitoi disa pompa të benzinës, dhe sipas krahasimit me 3 marsin, çmimet janë rritur për disa centë. REL-i po ashtu kishte vizituar më 9 mars po këto pompa benzine, kur ishte vërejtur po ashtu shtrenjtim i naftës.