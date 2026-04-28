Seanca për zgjedhjen e presidentit të Kosovës që u zhvillua më 27 prill.
Drejtpërdrejt Seanca për presidentin vazhdon në ditën e fundit të afatit kushtetues

  • Seanca për zgjedhjen e presidentit të Kosovës vazhdon sot, në ditën kur skadon edhe afati i përcaktuar nga Gjykata Kushtetuese.
  • seancën e së hënës, ku morën pjesë vetëm deputetët e shumicës, u votua për dy kandidatet për presidente, të propozuara nga Lëvizja Vetëvendosje: Feride Rushiti dhe Hatixhe Hoxha.
  • Rushiti mori 63 vota në rundin e parë, ndërsa Hoxha asnjë votë. Një votë tjetër ishte e pavlefshme.
  • Përfaqësues të opozitës dhe të shoqërisë civile thanë se votimi i presidentit pa kuorumin e nevojshëm, cenon rendin kushtetues.
09:51

Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) e cilësoi si rrezik për rendin demokratik vazhdimin e votimit për presidentin pa praninë e dy të tretave të deputetëve.

Lëvizja Vetëvendosje e nisi të hënën votimin për dy kandidate, edhe pse në sallë ishin më pak se 80 deputetë.

Në fund, Feride Rushiti mori 63 vota, ndërsa Hatixhe Hoxha asnjë, dhe seanca u ndërpre për të vazhduar sot.

Në reagimin e saj, GLPS-ja theksoi se seanca u zhvillua në kundërshtim me Kushtetutën.

Sipas saj, një nga proceset më të rëndësishme shtetërore po shndërrohet në lojë politike.

"Gjykata Kushtetuese, në aktgjykimet e rasteve Nr. KO 29/11, KO47/16 dhe KO68/26 ka qenë e qartë se për zhvillimin e votimit të presidentit/es kërkohet prania e 2/3 të të gjithë deputetëve. Çdo procedim përtej kësaj nuk është çështje interpretimi, por shkelje e drejtpërdrejtë e rendit kushtetues", thuhet mes tjerash në reagim.

09:45

A do të marrë pjesë opozita në seancë?

Derisa kanë mbetur edhe 15 minuta nga fillimi i seancës për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, ende nuk dihet nëse deputetët e opozitës do të marrin pjesë.

Radio Evropa e Lirë ka tentuar të kontaktojë disa prej tyre, por deri më tani pa përgjigje.

Seanca e 27 prillit u zhvillua pa praninë e opozitës.

Kryeministri Albin Kurti, njëherësh kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), ka deklaruar se ka bërë përpjekje për marrëveshje me partitë opozitare, por pa rezultat.

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka kërkuar të propozojë vetë kandidatin për president, ndërsa është kritikuar nga LVV-ja për mungesë transparence.

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), në anën tjetër, ka kundërshtuar idenë që një parti - në këtë rast LVV - t’i kontrollojë tri institucionet kryesore të shtetit: Qeverinë, Kuvendin dhe Presidencën.

Kurti ka thënë se i ka ofruar LDK-së pjesëmarrje në Qeveri ose postin e kryeparlamentarit, por oferta është refuzuar. Një ofertë e ngjashme iu bë edhe PDK-së, por lideri i saj, Bedri Hamza, e cilësoi si joserioze, duke thënë se nuk kishte pasur ftesë zyrtare për takim.

Më pas, Kurti u ka kërkuar PDK-së dhe LDK-së të propozojnë tre emra jopartiakë për president, duke ofruar mbështetjen e LVV-së, por opozita e ka refuzuar edhe këtë ide, duke e cilësuar si joserioze dhe të papranueshme.


09:40

09:27

Çitaku: Procesi për presidentin, “maskaradë antikushtetuese”

Nënkryetarja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku, deklaroi se “është për keqardhje që dy gra kanë pranuar të huazojnë emrin e tyre në një maskaradë të rrezikshme dhe antikushtetuese”.

“Vetë ideja që, me vetëdije, i hyjnë një procesi për të zgjedhur personin që do të udhëheqë institucionin më të lartë në vend, duke shkelur me të dyja këmbët Kushtetutën, flet shumë për mentalitetin e Albin Kurtit”, shkroi Çitaku në Facebook.

seancën e 27 prillit, Lëvizja Vetëvendosje, e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, propozoi Feride Rushitin dhe Hatixhe Hoxhën për postin e presidentes.

Votimi u zhvillua edhe pse në sallë nuk ishin të pranishëm së paku 80 deputetë, siç kërkohet nga legjislacioni në fuqi.

Rushiti, aktiviste e të drejtave të njeriut, mori 63 vota, ndërsa Hoxha nuk mori asnjë votë. Një votë u shpall e pavlefshme.

Radio Evropa e Lirë tentoi disa herë të kontaktonte Rushitin, por pa sukses.

Feride Rushiti

