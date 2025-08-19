Ndërlidhjet

Teksa SHBA-ja dhe Evropa i ofrojnë garanci sigurie, Zelensky "përfiton politikisht"

Në një takim në Uashington ndërmjet presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky, presidentit amerikan, Donald Trump, dhe udhëheqësve evropianë, mbështetësit e Ukrainës u zotuan për përkrahje të vazhdueshme, ndonëse hollësitë mbeten të panjohura. Sipas një analisti të politikës së jashtme, ofertat për garanci perëndimore të sigurisë do ta forcojnë pozicionin e Zelenskyt në bisedimet e ardhshme për paqe. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Ibrahim Berisha)

