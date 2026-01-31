Paga përballë shpenzimeve: Si t’i menaxhojmë paratë?
Sa herë që rriten të ardhurat, duket sikur rriten edhe shpenzimet. Në një realitet ku çmimet ndryshojnë vazhdimisht, shumëkush përballet me sfidën se si t’i menaxhojë financat dhe ta mbajë nën kontroll buxhetin mujor. Në episodin e dhjetë të podkastit “5 pyetje”, trajtojmë kulturën financiare dhe sfidat reale me të cilat përballen qytetarët në menaxhimin e parave. Kontabilistja Elvira Ibrahimi flet për ndikimin e rritjes së pagës minimale në standardin e jetesës, presionin ndaj stilit të jetesës nga rrjetet sociale, dhe mënyrat praktike për të kursyer dhe për ta mbyllur muajin pa u futur në borxhe.
Përmbajtja
-
-
24 janar 2026
Çfarë të studiosh në një botë që po ndryshon?
-
17 janar 2026
Rreziku nga mesazhet mashtruese
-
10 janar 2026
Vërshimet në Kosovë: Si të mbrohemi nga përmbytjet?
-
-
27 dhjetor 2025
A mund t’i besojmë inteligjencës artificiale për shëndetin tonë?