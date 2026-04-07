Teherani cak i sulmeve, teksa afrohet afati i SHBA-së për shënjestrimin e termocentraleve
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli vazhduan sulmet ndaj Iranit edhe gjatë 7 prillit, teksa atij po i soset afati për arritjen e një marrëveshjeje për përfundimin e luftës dhe hapjen e Ngushticës së Hormuzit. Presidenti amerikan, Donald Trump, kërcënoi se do të shkatërrojë “çdo termocentral” dhe urë në Iran, nëse Teherani nuk arrin një marrëveshje deri në orën 20:00, sipas kohës lokale në SHBA. Irani, ndërkaq, u përgjigj me më shumë sulme hakmarrëse ndaj Izraelit. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Ibrahim Berisha)
5 prill 2026
Nga pista të fluturimit në deponi mbeturinash
3 prill 2026
Aleatët në konflikt, Kosova në pasiguri
