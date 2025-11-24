Tmerri që përjetuan ish të burgosurat politike në burgun bjellorus
Shërbimi i Bjellorusisë i Radios Evropa e Lirë ka biseduar me disa gra që ishin burgosur në koloninë famëkeqe penale të Homielit, nën akuza të motivuara politikisht. Tani të lira dhe duke jetuar në mërgim, ish të burgosurat politike tregojnë se çfarë kanë përjetuar në burg: punë në kushte skllavërie, ushqim të kalbur dhe presion psikologjik. Grupet për të drejta të njeriut vlerësojnë që mbi 1.100 të burgosur politikë vazhdojnë të jenë mbrapa grilave në këtë shtet. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Bujar Tërstena)