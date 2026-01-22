Kush mori pjesë në ceremoninë nënshkruese?
Presidenti Trump u shoqërua nga udhëheqësit dhe përfaqësuesit e 19 vendeve për ceremoninë e nënshkrimit të Bordit të Paqes.
Ata ishin:
- Arabia Saudite — ministri i Jashtëm Faisal bin Farhan Al‑Saud
- Argjentina — presidenti Javier Milei
- Armenia — kryeministri Nikol Pashinyan
- Azerbajxhani — presidenti Ilham Aliyev
- Bahrejni — sheiku Isa bin Salman Al Khalifa
- Bullgaria — kryeministri Rosen Zhelyazkov
- Emiratet e Bashkuara Arabe — kryetari i Autoritetit të Çështjeve Ekzekutive Khaldoon Al Mubarak
- Hungaria — kryeministri Viktor Orban
- Indonezia — presidenti Prabowo Subianto
- Jordania — zëvendëskryeministri Ayman Safadi
- Katari — kryeministri Sheiku Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani
- Kazakistani — presidenti Kassym‑Jomart Tokayev
- Kosova — presidentja Vjosa Osmani
- Mongolia — kryeministri Gombojavyn Zandanshatar
- Maroku — ministri i Jashtëm Nasser Bourita
- Pakistani — kryeministri Shehbaz Sharif
- Paraguai — presidenti Santiago Pena
- Turqia — ministri i Jashtëm Hakan Fidan
- Uzbekistani — presidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev
Fotografi tjera nga ceremonia
Në pritje të reagimeve, po ju sjellim disa fotografi tjera nga ceremonia.
Përfundon ceremonia
Presidenti amerikan, Donald Trump i ka falënderuar edhe një herë vendet pjesëmarrëse dhe me kaq e ka përmbyllur ceremoninë e nënshkrimit.
Do t'i përcjellim tani reagimet lidhur me këtë ngjarje.
Faleminderit që jeni me ne!
Mladenov bën thirrje që edhe tjerët t'i bashkohen Bordit
Një fjalim të shkurtër pas nënshkrimit e ka mbajtur edhe diplomati bullgar dhe ish-ministri i Jashtëm, Nikolay Mladenov, i cili do të udhëheqë administratën kalimtare në Rripin e Gazës.
Ai do të mbajë postin e përfaqësuesit të lartë për Gazën. Në fjalën e tij, Mladenov u ka bërë thirrje edhe vendeve tjera që t'i bashkohen Bordit të Paqes.