Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit
Presidenti amerikan, Donald Trump pas themelimit të Bordit të Paqes.
Presidenti amerikan, Donald Trump pas themelimit të Bordit të Paqes.
Lajme

Drejtpërdrejt Trump themelon Bordin e Paqes për Gazën, Kosova nënshkruese

E përditësuar

  • Presidenti amerikan Donald Trump dhe liderë tjerë botërorë morën pjesë në ceremoninë e themelimit të Bordit të Paqes.
  • Ky bord është pjesë e planit të Trumpit për të rindërtuar Gazën. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ishte në mesin e nënshkruesve, pasi Kosova ka pranuar të jetë pjesë e Bordit.
  • Ceremonia u zhvillua në Davos të Zvicës, ku po mbahet Forumi Ekonomik Botëror.
Postim i ri
12:31

Kush mori pjesë në ceremoninë nënshkruese?

Presidenti Trump u shoqërua nga udhëheqësit dhe përfaqësuesit e 19 vendeve për ceremoninë e nënshkrimit të Bordit të Paqes.

Ata ishin:

  • Arabia Saudite — ministri i Jashtëm Faisal bin Farhan Al‑Saud
  • Argjentina — presidenti Javier Milei
  • Armenia — kryeministri Nikol Pashinyan
  • Azerbajxhani — presidenti Ilham Aliyev
  • Bahrejni — sheiku Isa bin Salman Al Khalifa
  • Bullgaria — kryeministri Rosen Zhelyazkov
  • Emiratet e Bashkuara Arabe — kryetari i Autoritetit të Çështjeve Ekzekutive Khaldoon Al Mubarak
  • Hungaria — kryeministri Viktor Orban
  • Indonezia — presidenti Prabowo Subianto
  • Jordania — zëvendëskryeministri Ayman Safadi
  • Katari — kryeministri Sheiku Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani
  • Kazakistani — presidenti Kassym‑Jomart Tokayev
  • Kosova — presidentja Vjosa Osmani
  • Mongolia — kryeministri Gombojavyn Zandanshatar
  • Maroku — ministri i Jashtëm Nasser Bourita
  • Pakistani — kryeministri Shehbaz Sharif
  • Paraguai — presidenti Santiago Pena
  • Turqia — ministri i Jashtëm Hakan Fidan
  • Uzbekistani — presidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev

12:18

Fotografi tjera nga ceremonia

Në pritje të reagimeve, po ju sjellim disa fotografi tjera nga ceremonia.


12:13

Përfundon ceremonia

Presidenti amerikan, Donald Trump i ka falënderuar edhe një herë vendet pjesëmarrëse dhe me kaq e ka përmbyllur ceremoninë e nënshkrimit.

Do t'i përcjellim tani reagimet lidhur me këtë ngjarje.

Faleminderit që jeni me ne!

12:09

Mladenov bën thirrje që edhe tjerët t'i bashkohen Bordit

Një fjalim të shkurtër pas nënshkrimit e ka mbajtur edhe diplomati bullgar dhe ish-ministri i Jashtëm, Nikolay Mladenov, i cili do të udhëheqë administratën kalimtare në Rripin e Gazës.

Ai do të mbajë postin e përfaqësuesit të lartë për Gazën. Në fjalën e tij, Mladenov u ka bërë thirrje edhe vendeve tjera që t'i bashkohen Bordit të Paqes.

Shfaq më shumë

XS
SM
MD
LG