Teksa Trump sinjalizon fundin e luftës, Izraeli ndjek objektivat e veta
Pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, deklaroi se sulmet amerikane ndaj Iranit mund të përfundojnë “shumë shpejt”, ekspertë në Izrael thonë se fushata ushtarake e qeverisë së tyre me shumë gjasë do të zgjasë sa ajo e Uashingtonit. Por, siç raporton nga Tel Avivi korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Ray Furlong, Izraeli po i ndjek prioritetet e veta të sigurisë, me sulme ndaj qendrave të Hezbollahut në Liban, teksa po rrezikon të qortohet nga SHBA-ja për shënjestrat. (Përgatiti: Bujar Tërstena)
10 mars 2026
