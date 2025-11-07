Ukraina lufton për Pokrovskun që gjendet në situatë “jashtëzakonisht të rrezikshme”

Ndërlidhjet

Marrja e Pokrovskut është kthyer në sfidën kryesore të Rusisë, teksa tenton të zaptojë territorin që i ka mbetur ushtrisë ukrainase në rajonin e Donjeckut. Ky qytet, kyç për transport dhe logjistikë, është në rrezik rrethimi nga ushtarët rusë. Në tentim e sipër për ta ruajtur qytetin, Ukraina ka dërguar forca speciale, por nuk dihet nëse kjo masë do të jetë e mjaftueshme për ta parandaluar rënien e qytetit në duart ruse. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Bujar Tërstena)

