Ukraina lufton për Pokrovskun që gjendet në situatë “jashtëzakonisht të rrezikshme”
Marrja e Pokrovskut është kthyer në sfidën kryesore të Rusisë, teksa tenton të zaptojë territorin që i ka mbetur ushtrisë ukrainase në rajonin e Donjeckut. Ky qytet, kyç për transport dhe logjistikë, është në rrezik rrethimi nga ushtarët rusë. Në tentim e sipër për ta ruajtur qytetin, Ukraina ka dërguar forca speciale, por nuk dihet nëse kjo masë do të jetë e mjaftueshme për ta parandaluar rënien e qytetit në duart ruse. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Bujar Tërstena)
Përmbajtja
-
6 nëntor 2025
Pse po e braktisin disa shtete Konventën e Stambollit?
-
-
-
-
-
31 tetor 2025
Treni që humbën Kosova dhe Serbia