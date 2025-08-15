Ndërlidhjet

Ukrainasit në vijën e frontit në Kramatorsk të ndarë rreth takimit Trump-Putin

Duke folur me korrespondentin e Current Time, Borys Sachalko, në qytetin e vijës së frontit, Kramatorsk, ukrainasit e lodhur nga lufta ndanë mendime të ndryshme për takimin në Alaskë mes liderëve të SHBA-së dhe Rusisë, më 15 gusht. Derisa disa banorë vendas thonë se nuk do të pranonin të jetonin nën flamurin rus, të tjerë thonë se duan thjesht që lufta të marrë fund. (Përgatitën: Shkelqim Hysenaj dhe Ibrahim Berisha)

