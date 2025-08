Ukrainasit mbushin plazhet e Odesës, pavarësisht sulmeve ruse

Qyteti bregdetar i Odesës në Detin e Zi është i mbushur me turistë këtë verë, pavarësisht rrezikut nga sulmet me dronë dhe raketa ruse. Një banore lokale e krahasoi Odesën me “Monakon gjatë ditës dhe Afganistanin gjatë natës”. Zyrtarët e qytetit kanë marrë masa shtesë për të siguruar sigurinë e vizitorëve, duke ndërtuar strehimore kundërajrore në plazhe dhe duke dërguar zhytës për t’i kontrolluar zonat e notit për mina. (Përgatiti: Arben Hoti)