Vërshimet në Kosovë: Si të mbrohemi nga përmbytjet?
Reshjet intensive të shiut vërshuan gjatë kësaj jave shumë pjesë të Kosovës. Përmbytjet nuk janë më lajm i rrallë në Kosovë, por përgjigjet ende mungojnë. A është faji vetëm i motit, apo i sistemit infrastrukturor? Në episodin e gjashtë të podkastit “5 Pyetje”, flasim me njohësin e menaxhimit të emergjencave, Tahir Ahmetin, për rrezikun që përsëritet dhe përgatitjen që mungon.
