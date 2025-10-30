Viktima të varrosura nëpër oborre, teksa Ukraina përballet me sulme të përditshme ruse
Teksa forcat ushtarake ruse po luftojnë në periferitë e Kostiantinivkës, banorët e këtij qyteti në lindje të Ukrainës po përballen me bombardime të përditshme, dhe shpesh po detyrohen t’i varrosin të vdekurit në oborret e shtëpive apo të banesave. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Ibrahim Berisha)
