Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

Viktima të varrosura nëpër oborre, teksa Ukraina përballet me sulme të përditshme ruse

Viktima të varrosura nëpër oborre, teksa Ukraina përballet me sulme të përditshme ruse
Bashkëngjite
Viktima të varrosura nëpër oborre, teksa Ukraina përballet me sulme të përditshme ruse

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:02:31 0:00

Teksa forcat ushtarake ruse po luftojnë në periferitë e Kostiantinivkës, banorët e këtij qyteti në lindje të Ukrainës po përballen me bombardime të përditshme, dhe shpesh po detyrohen t’i varrosin të vdekurit në oborret e shtëpive apo të banesave. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Ibrahim Berisha)

Përmbajtja

Më shumë
Radio Programet
XS
SM
MD
LG