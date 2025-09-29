Vjosa u bë rezervë e UNESCO-s – çfarë do thotë kjo?
- Reuters
Lumi Vjosa i Shqipërisë u shpall më 27 shtator rezervë e biosferës nga Organizata për Edukim, Shkencë dhe Kulturë e Kombeve të Bashkuara (UNESCO) – duke shënuar një triumf për ambientalistët që duan ta mbrojnë njërin prej të paktëve “lumenj të egër” të mbetur në Evropë. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Ibrahim Berisha)
Përmbajtja
-
-
26 shtator 2025
"Edi nga Tirana": Si e fitoi Shqipëria simpatinë e BE-së?
-
-
-
-
20 shtator 2025
Armenia e zhduk simbolin historik për të mos i provokuar fqinjët