Nga garazhet në vijën e frontit: Si po ndërtojnë evropianët dronë për Ukrainën
Vullnetarë nga e mbarë Evropa po montojnë dronë për Ukrainën në Bruksel. Nisma Krahët për Evropën ka bërë bashkë njerëz nga kombësi të ndryshme, të cilët kalojnë mbrëmjet dhe fundjavat e tyre duke ndërtuar dronë për të mbështetur mbrojtjen e Ukrainës. (Përgatitën: Mimoza Sadiku dhe Bujar Tërstena)
