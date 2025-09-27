Ndërlidhjet

Hargreaves: Nëse zgjedhjet e reja janë mundësia e vetme për daljen nga kriza, atëherë le të mbahen

Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, tha se është urgjente që Kuvendi të formohet dhe vendi të ketë një qeveri funksionale, duke paralajmëruar se Kosova po humb mundësinë që të ketë një zë të plotë dhe të besueshëm në arenën ndërkombëtare. Ai tha se përgjegjësia për daljen nga ngërçi është e përbashkët dhe nëse nuk arrihet një pajtim, zgjedhjet e reja mbeten opsion.

