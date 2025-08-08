Ndërlidhjet

Çfarë vendosi Kushtetuesja për zgjedhjen e kryeparlamentarit?

Gjykata Kushtetuese e Kosovës urdhëroi deputetët e Kuvendit të Kosovës ta zgjedhin kreun e ri të organit ligjvënës përmes votimit të hapur dhe ta përmbyllin konstituimin e Kuvendit brenda 30 ditëve. Një kandidat nuk mund të hidhet në votim më shumë se tri herë, sipas vendimit, i cili përplasi partitë parlamentare.

