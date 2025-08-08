Çfarë vendosi Kushtetuesja për zgjedhjen e kryeparlamentarit?
Gjykata Kushtetuese e Kosovës urdhëroi deputetët e Kuvendit të Kosovës ta zgjedhin kreun e ri të organit ligjvënës përmes votimit të hapur dhe ta përmbyllin konstituimin e Kuvendit brenda 30 ditëve. Një kandidat nuk mund të hidhet në votim më shumë se tri herë, sipas vendimit, i cili përplasi partitë parlamentare.
Përmbajtja
-
7 gusht 2025
Gjyqi në Hagë: Sa po paguhet për mbrojtjen?
-
31 korrik 2025
Schengeni me rregulla të reja për udhëtime
-
21 korrik 2025
Çfarë bëri Popoviq?
-
17 korrik 2025
Pse po e mbron Izraeli pakicën druze në Siri?
-
16 korrik 2025
Çfarë bëri Supremja?
-