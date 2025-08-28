Çfarë thuhet në punimin ku Dimal Basha ishte bashkautor?
Vetëm një ditë pasi Dimal Basha u zgjodh kryetar i Kuvendit të Kosovës, një punim akademik, ku ai ishte bashkautor, ndezi reagime të forta. Në tekst përmendet se Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK) u financua jo vetëm nga diaspora, por edhe nga trafikantë droge që dërgonin para dhe njerëz për të luftuar. Basha mohon se ka shkruar ndonjëherë kundër UÇK-së, duke theksuar se kontributi i tij u kufizua vetëm në një kapitull për islamin radikal.
