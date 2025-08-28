Ndërlidhjet

Çfarë thuhet në punimin ku Dimal Basha ishte bashkautor?

Çfarë thuhet në punimin ku Dimal Basha ishte bashkautor?
Çfarë thuhet në punimin ku Dimal Basha ishte bashkautor?

Vetëm një ditë pasi Dimal Basha u zgjodh kryetar i Kuvendit të Kosovës, një punim akademik, ku ai ishte bashkautor, ndezi reagime të forta. Në tekst përmendet se Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK) u financua jo vetëm nga diaspora, por edhe nga trafikantë droge që dërgonin para dhe njerëz për të luftuar. Basha mohon se ka shkruar ndonjëherë kundër UÇK-së, duke theksuar se kontributi i tij u kufizua vetëm në një kapitull për islamin radikal.

