Diplomatët evropianë nisin vizitën në Kosovë

I dërguari i Posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Mirosllav Lajçak, dhe këshilltarët e sapoemëruar të Gjermanisë dhe Francës për këtë dialog, Jenns Plettner dhe Emmanuel Beaune, po qëndrojnë në Prishtinë. Paraditen e së premtes, ata po zhvillojnë takim me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti.



Siç është thënë më herët për Radion Evropa e Lirë, qëllimi i vizitës së diplomatëve evropianë është shqyrtimi i opsioneve për përparim në dialogun për normalizimin e raporteve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.

Pas bisedimeve me zyrtarët e Kosovës, Lajçak dhe dy këshilltarët evropianë do të vizitojnë Beogradin, ku do të takohen me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq.



Më 4 shtator, presidenti i Francës, Emmanuel Macron, dhe kancelari i Gjermanisë, Olaf Scholz, emëruan këshilltarët që të ndihmojnë në dialogun që ndërmjetësohet nga BE-ja.

Në një letër dërguar Kurtit dhe Vuçiqit, Macron dhe Scholz thanë se normalizimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë është thelbësor për Ballkanin Perëndimor.



Macron dhe Scholz, po ashtu, u bënë thirrje liderëve të Kosovës dhe Serbisë që të tregojnë vendosmëri dhe gatishmëri maksimale për të ndërmarrë vendime të vështira, të cilat, siç thanë ata, çojnë drejt përparimit të dialogut.

Çfarë ka ndodhur së fundmi mes Kosovës dhe Serbisë?

Më 31 korrik dhe 1 gusht, tensionet u rritën në veri të Kosovës, pasi serbët lokalë kundërshtuan dy vendime të Qeverisë së Kosovës, për targat dhe për dokumentet serbe.



Barrikadat e vendosura u hoqën pasditen e 1 gushtit, pasi Qeveria e Kosovës u zotua se do të shtyjë zbatimin e dy vendimeve për një muaj.



Por, pas ndërmjetësimit të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, Kosova dhe Serbia u pajtuan që të heqin dorë nga lëshimi i dokumenteve për hyrje-dalje dhe më 1 shtator, kjo marrëveshje nisi së zbatuari.

Po më 1 shtator, në Kosovë ka nisur afati për riregjistrimin e veturave me targa serbe në ato RKS (Republika e Kosovës).



Të gjithë qytetarët që kanë makina me targa me akronime të Kosovës – sikurse KM, PR, PZ e të ngjashme – mund t’i riregjistrojnë ato në RKS deri më 31 tetor.



Çështja e targave tashmë është kthyer në prioritet për bllokun evropian, që do që të arrihet marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, para se të skadojë afati për riregjistrim.



Serbia kërkon që qytetarët në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe të përdorin targa KS – që kanë status neutral ndaj shtetësisë së Kosovës – por, Kosova refuzon një propozim të tillë.