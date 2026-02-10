Prokuroria: Të akuzuarit patën rol të fortë kolektiv në Shtabin e UÇK-së
Prokuroria e ka nisur fjalën e vet duke thënë se të akuzuarit kanë pasur rol të fortë kolektiv si anëtarë kryesorë të Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).
“Në rolet që kishin, ishin në gjendje të shpërndanin qëllimin e përbashkët kriminal, të koordinonin veprimet e tyre dhe mohuan veprat penale në mënyrë që t'i gënjenin ndërkombëtarët”.
Hashim Thaçi përshkruhet si njëri prej themeluesve të UÇK-së, duke cituar disa deklarata të Azem Sylës.
Të gjithë të akuzuarit në sallë
Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi janë në sallën e gjyqit.
Çfarë do të ndodhë sot?
Prokurorët kanë paralajmëruar se sot do t’iu duhen diku rreth 2 orë për t’i shpalosur përgjegjësitë penale të të akuzuarve dhe në fund, prokurorja e specializuar Kimberly West do të mbajë një fjalë përmbledhëse.
Më pas fjalën do ta ketë mbrojtësi i viktimave.
Në këtë video i gjeni të përmbledhura zhvillimet kryesore të ditës së parë.
Mirëmëngjesi të gjithëve,
Sot është dita e dytë e deklaratave përmbyllëse në rastin kundër ish-eprorëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) në Gjykatën Speciale me seli në Hagë. Prokuroria do të vazhdojë me shpalosjen e deklaratave të veta, para se palë tjera ta marrin fjalën.
Përmes këtij blogu do t’ua sjellim deklaratat më të rëndësishme.
Faleminderit që jeni me ne!