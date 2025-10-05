“Kemi përjetuar gjithçka sikurse studentët tani“: Dy dekada e gjysmë prej 5 tetorit të Serbisë
Njëzetepesë vjet pas protestave kundër regjimit të Sllobodan Millosheviqit, autorja dhe skenaristja Anja Mijoviq është sërish në rrugë me një bilbil në dorë. Si studente në Fakultetin e Arteve Dramatike në Beograd, ajo u ishte bashkuar protestave të studentëve më 1996 dhe, pavarësisht dhunës policore, u ishte bashkuar edhe protestave të vitit 2000, kur ra regjimi i Millosheviqit. Tani, ajo merr pjesë në protestat e udhëhequra nga studentët kundër regjimit aktual në Serbi. Në javët dhe muajt e fundit, asaj i janë rikthyer në kujtesë shumë ngjarje të viteve ’90. (Përgatitën: Krenare Cubolli dhe Arben Hoti)