Çfarë thonë ekspertët për “konstituimin” e Kuvendit?
Edhe pse kryetari Dimal Basha shpalli se seanca konstituive ka përfunduar, mungesa e zgjedhjes së nënkryetarit nga komuniteti serb ka hapur debat ligjor dhe politik. Juristë dhe njohës të zhvillimeve politike thonë se Kuvendi nuk mund të quhet i konstituuar pa plotësimin e të gjitha vendeve në Kryesi.
