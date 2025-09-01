Çfarë thonë ekspertët për “konstituimin” e Kuvendit?

Ndërlidhjet

Edhe pse kryetari Dimal Basha shpalli se seanca konstituive ka përfunduar, mungesa e zgjedhjes së nënkryetarit nga komuniteti serb ka hapur debat ligjor dhe politik. Juristë dhe njohës të zhvillimeve politike thonë se Kuvendi nuk mund të quhet i konstituuar pa plotësimin e të gjitha vendeve në Kryesi.

