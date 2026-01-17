Iranianët në Bosnje dhe Serbi shpresojnë që shtypja në atdhe të marrë fund
Mohammad Oghani dhe Adel Jalali-Asl u larguan nga Irani shumë kohë më parë, për shkak të asaj që e përshkruajnë si “shtypje nga regjimi”. Ndërsa nga Republika Islamike vazhdojnë të dalin pamje të represionit brutal mbi protestuesit antiqeveritarë, ata i ndjekin me vëmendje ato - Mohammadi nga Bosnje dhe Hercegovina dhe Adeli nga Serbia. Ata thonë për Radion Evropa e Lirë se protestat, që nisën në fund të dhjetorit 2025, pasqyrojnë dekadat e shtypjes. (Përgatitën: Valona Tela dhe Bujar Tërstena)