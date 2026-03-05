Kosovarët në Lindjen e Mesme: Mes sirenave të luftës dhe kujtimeve të vitit 1999

Rreth 27 vjet më parë, Blerim Sherifi nga Gjilani ishte vetëm nëntë vjeç kur në Kosovë dëgjoheshin shpërthimet e sulmeve ajrore të NATO-s kundër caqeve serbe.
Atëherë, frika kishte emër dhe vend: lufta në shtëpinë e tij.
Sot, në moshën 36-vjeçare, ai i përjeton të njëjtat emocione, por rreth 2.300 kilometra larg atdheut.
Si mësimdhënës i gjuhës angleze në Kuvajt, Sherifi po dëgjon sërish sirena alarmi dhe shpërthime - këtë herë nga sulmet raketore të Iranit ndaj vendeve të Gjirit Persik.
“Paniku se çfarë do të ndodhë... ajo ndjenjë frike dhe emocionesh të përziera më kujton kohën e fëmijërisë gjatë luftës në Kosovë”, thotë ai në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, përmes video-lidhjes.
“Diskutoj edhe me miqtë se si ishte gjendja atëherë dhe si ne erdhëm këtu, për të punuar... Po ngjan thuajse e njëjta gjë edhe në këtë pjesë të botës”, shprehet Sherifi.
Në këtë video mund të mësoni më shumë për përjetimet e Sherifit dhe kosovarëve tjerë në Lindjen e Mesme.
Kujtime lufte, realitet i ri
Sulmet iraniane ndaj vendeve të Gjirit pasuan operacionin ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit, të nisur më 28 shkurt.
Në këtë operacion u vra udhëheqësi suprem iranian, Ali Khamenei, si dhe zyrtarë të tjerë të lartë të këtij vendi.
Në shenjë hakmarrjeje, Irani vuri në shënjestër disa vende të rajonit, përfshirë Kuvajtin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Bahrejnin dhe Arabinë Saudite, duke goditur baza amerikane atje dhe të tjera.
Në qytetin Sabah Al-Salem të Kuvajtit, ku jeton Sherifi bashkë me 12 mësimdhënës të tjerë nga Kosova, shpërthimet janë bërë pjesë e përditshmërisë.
“Shpesh ndodhin edhe kur jemi në gjumë. Lëshohen sirenat dhe vjen njoftimi: ‘Mos lëvizni, ka sulm’. Kjo e rrit ndjeshmërinë emocionale dhe krijon panik, sepse nuk dihet sa i madh është rreziku”, tregon ai.
Ndër objektivat e goditura në Kuvajt ishte edhe aeroporti, ndërsa nën kërcënim mbeten zona pranë Ambasadës amerikane dhe instalacioneve ku janë të vendosura trupat amerikane.
Mbrojtja kundërajrore vazhdon t’u përgjigjet raketave balistike dhe dronëve.
Sherifi thotë se përplasjet në qiell i ka parë me sytë e tij, pasi gjurmët e interceptimeve mbeten të dukshme mbi qytet.
Para se të angazhohej si mësimdhënës, ai shërbeu për 16 vjet në Forcën e Sigurisë së Kosovës.
Ai beson se kjo përvojë e ka ndihmuar të ruajë qetësinë dhe të menaxhojë aspektin psikologjik të situatës, jo vetëm për vete, por edhe për kolegët që jetojnë pranë.
Sipas tij, autoritetet kanë dhënë udhëzime të qarta për sjelljen gjatë alarmit.
Aktualisht, nuk ka evakuime masive në strehimore, ndonëse ato ekzistojnë dhe janë të përgatitura për çdo lagje.
Lëvizja e qytetarëve është e kufizuar, por shërbimet shëndetësore dhe furnizimi me produkte bazë vazhdojnë.
Sfidë mbetet kthimi në Kosovë, pasi aeroporti i Kuvajtit është i mbyllur.
Dalja nga vendi kërkon leje të posaçme, ndërsa aeroportet më të afërta funksionale janë në Riad dhe Xheda, në Arabinë Saudite, ku hyrja kërkon vizë.
“Po presim udhëzimet e ambasadorit tonë në Arabinë Saudite se si do të organizohet evakuimi. Edhe udhëtimi deri atje është shqetësues, sepse as Arabia Saudite nuk është plotësisht e sigurt”, thotë Sherifi.
Në perceptim tjetër i sigurisë në Dubai
Në anën tjetër të Gjirit, në Dubai, realiteti perceptohet ndryshe.
Adrian Sylejmani, shtetas i Kosovës që jeton prej 14 vjetësh në Emiratet e Bashkuara Arabe, thotë se ka pasur sulme dhe dëme në infrastrukturë, por se jeta vazhdon pothuajse normalisht.
Irani ka lëshuar qindra raketa dhe dronë drejt këtij shteti.
Aeroporti i Dubait ishte ndër caqet e goditura, por Sylejmani thotë se, personalisht, nuk ka parë sulme direkte.
“Ka pasur zhurma dhe tinguj të raketave dhe kundërajrorëve, por nuk i kam parë. Siguria këtu është prioritet shumë i lartë”, thotë ai për Radion Evropa e Lirë.
Sipas tij, lëvizja e qytetarëve nuk është kufizuar ndjeshëm, përveç kalimit të përkohshëm të mësimit në format online. Edhe puna administrative, kur është e mundur, po zhvillohet nga shtëpia.
Pavarësisht udhëzimeve të autoriteteve të Kosovës për qytetarët në Emirate, Sylejmani nuk e konsideron largimin si opsion.
“Rrugët e Dubait dhe Abu Dhabit, për mua personalisht, mbeten më të sigurta se shumë vende të tjera në botë”, thotë ai.
Rreth një mijë kosovarë në rajon
Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, rreth një mijë shtetas të Kosovës ndodhen aktualisht në vendet e Gjirit Persik.
Në Arabinë Saudite janë 435, në Emiratet e Bashkuara Arabe rreth 400 rezidentë dhe 70 turistë, në Katar 75, në Kuvajt rreth 60, në Izrael 21, në Bahrejn 4 dhe në Oman 2 qytetarë.
Më 2 mars, Ministria njoftoi se të gjithë janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe se po koordinohet me autoritetet përkatëse për të siguruar opsione evakuimi, nëse situata përkeqësohet.
Autoritetet e Emirateve kanë bërë të ditur se kufiri me Omanin mbetet i hapur, ndërsa ekzistojnë mundësi fluturimi nga Riadi drejt Frankfurtit dhe nga Xheda drejt Prishtinës.
Megjithatë, rekomandimi zyrtar është që të shmangen udhëtimet deri në stabilizimin e plotë të situatës së sigurisë.
Për Sherifin, ky nuk është thjesht alarm sigurie, por jehonë e një fëmijërie të trazuar në Kosovë.
“Isha vetëm 9-vjeçar dhe ajo çka më asocion me tani, është paniku se a do të përkeqësohet gjendja...”, shprehet 36-vjeçari.