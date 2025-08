RTK-ja në krizë financiare: Punëtorët paralajmërojnë grevë dhe bojkotim të ngjarjeve politike

Radio Televizioni i Kosovës po përballet me mungesë fondesh pasi si pasojë e krizës politike, ende nuk i është transferuar gjysma e fondeve nga buxheti i shtetit. Një numër punëtoresh të RTK-së, protestuan para Kuvendit të Kosovës që është themelues i mediumit publik, duke kërkuar transferim të shpejtë të fondeve, ndryshe siç thanë ata, mbi 700 familje do të përballen me telashe serioze financiare.