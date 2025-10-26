Ndërlidhjet

“Drejt zgjedhjeve”: Kurti s’e bën Qeverinë 

Mandatari për formimin e Qeverisë së re të Kosovës, Albin Kurti, nuk arriti t’i sigurojë 61 votat e nevojshme për ta qeverisur vendin edhe katër vjet. Partitë shqiptare thanë se Kurti nuk prezantoi kurrfarë programi qeverisës dhe besojnë se opsioni i vetëm janë zgjedhjet e parakohshme. Votë për Kurtin nuk pati as Lista Serbe, e cila e akuzoi se ka punuar kundër popullit serb. Tani i mbetet presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani të vendosë për hapat e mëtejmë.

