Si ndikojnë ligjet e reja në përditshmërinë e të huajve në Kosovë

Ligji për të huajt dhe ai për automjetet, në fuqi që nga 15 marsi në Kosovë, kanë sjellë rregulla të reja që ende nuk janë plotësisht të qarta për qytetarët. Qëndrim Bytyqi, drejtor i Departamentit Ligjor në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, tha në një intervistë për Radion Evropa e Lirë (REL) se rregulli për qëndrim deri në 90 ditë në Kosovë në periudhën prej 180 ditësh nuk vlen për personat që kanë shtetësi të huaj si dhe shtetësi të Kosovës. Ai foli edhe për lehtësirat e përkohshme që janë bërë për serbët, si dhe aspekte tjera të ligjeve, siç është përdorimi i makinave me targa të huaja.

