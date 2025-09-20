Ndërlidhjet

Ligji i kontestuar, qytetarët e Kosovës ende pa sigurime shëndetësore

Zjarrfikësi Afrim Gashi, që për 23 vjet ka rrezikuar jetën në shërbim të qytetarëve, thotë se çdo lëndim e ka paguar vetë nga kursimet personale. Edhe pse Kuvendi miratoi Ligjin për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor, kontestimi në Gjykatën Kushtetuese ka lënë ende qytetarët të pambrojtur, ndërsa premtimet politike për këtë çështje vazhdojnë të mbeten vetëm në letër.

