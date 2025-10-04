Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

"I kam tre nipa, por nuk i lëshoj": Në Luginë të Preshevës kthehet frika e ushtrisë

"I kam tre nipa, por nuk i lëshoj": Në Luginë të Preshevës kthehet frika e ushtrisë "I kam tre nipa, por nuk i lëshoj": Në Luginë të Preshevës kthehet frika e ushtrisë
Bashkëngjite
"I kam tre nipa, por nuk i lëshoj": Në Luginë të Preshevës kthehet frika e ushtrisë

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:03:23 0:00

Frika nga shërbimi i detyrueshëm ushtarak po rikthehet në Luginën e Preshevës. Për komunitetin shqiptar, paralajmërimet e Qeverisë serbe ngjallin kujtime të dhimbshme të viteve ’80, kur të rinjtë u dërguan në kazermat e Armatës Popullore të Jugosllavisë dhe shumë prej tyre humbën jetën në rrethana misterioze.

Të ndërlidhura

Përmbajtja

Më shumë
Radio Programet
XS
SM
MD
LG