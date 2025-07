Mbrojtja e policëve me dyshime për trajtimin mjekësor të Agon Zejnullahut

Pesë zyrtarë të Policisë së Kosovës u paraqitën para Gjykatës në Lipjan, të mërkurën, nën dyshimin për përfshirje në ndërhyrjen që përfundoi me vdekjen e 27-vjeçarit Agon Zejnullahu. Seanca zgjati disa orë, dhe gjykata caktoi një muaj paraburgim për secilin prej tyre, me gjithë kundërshtimet nga mbrojtja. Avokati i njërit prej policëve, Besnik Berisha, ngriti dyshime për mjekimin e dhënë Zejnullahut dhe theksoi se ende mungon raporti i mjekësisë ligjore që do ta sqaronte shkakun e vdekjes.