Haradinaj: Nisma për shfuqizimin e Speciales buron nga Kuvendi, jo Qeveria

Qeveria e Kosovës, mund të japë mendimin apo edhe të hesht fare në lidhje me nismën e 43 deputetëve të Kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, përkatësisht të Gjykatës Speciale.

Kryesia e Kuvendit të hënën mori vendim që kërkesën e deputetëve t’ia dërgojë Qeverisë për të dhënë mendimin përfundimtar.

Kryeministri i Kosovë, Ramush Haradinaj tha se Qeveria në momentin kur do të vijë ligji, do të kryejë detyrat dhe obligimet e saj karshi kësaj çështjeje.

"Procedurat në Qeveri janë kështu, kur vjen një kërkesë e këtillë, ne japim mendim, disa ministri japin mendimin e vetë dhe bazuar në atë mendim, Qeveria ia kalon mendimin Kuvendit. Me këtë rast vendimi i Qeverisë nuk është shumë i vlefshëm, për shkak se ky është një mocion që buron nga Kuvendi”.

“Kuvendi e ka në pronësi ketë mocion, sepse buron nga Parlamenti. Qeveria me respekt do t'i kryejë të gjitha procedurat që parashihen më këtë rast", tha Haradinaj gjatë një vizite që i bëri Komunës së Ferizajt.

Sipas Rregullores së Punës së Kuvendit të Kosovës, “një projektligj i propozuar nga presidenti, deputetët, komisioni parlamentar, grupi parlamentar, zgjedhësit, nëpërmjet Kryesisë së Kuvendit i dërgohet Qeverisë, për mendim".

Në Rregulloren e Punës theksohet po ashtu se “Qeveria duhet ta paraqesë mendimin e vetë me shkrim në afat prej një muaji nga dita e pranimit të projektligjit. Aty po ashtu saktësohet se "pas kalimit të këtij afati, projektligji procedohet në Kuvend për shqyrtim".

Këshilltari i kryeministrit, Halil Matoshi, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, nuk ka dashur të flasë për atë se për sa kohë Qeveria do të mund të japë një mendim lidhur me ligjin në fjalë, apo edhe nuk do të japë.

"Nuk paragjykojmë asgjë", tha shkurt Matoshi.

Ndërkaq, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, njohës i zhvillimeve në Kuvend tha për Radion Evropa e Lirë se në këso raste, Qeveria mund të mos deklarohet fare apo ta bëjë këtë shumë më herët sesa afati prej një muaji.

“Mundet që nga nesër, të mos pret 30 ditëshin ta japë mendimin e saj, për shkak se ky është një ligj shumë i shkurtë, ku kërkohet shfuqizimi i Ligji për Dhomat e Specializuar dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, por me aq mjafton. Pra, nuk është një lëndë e cila duhet të kërkojë një analizë më të thellë", tha Krasniqi.

Ai beson se nisma e deputetëve për shfuqizimin e Ligjit për Specialen është aktive dhe mund të miratohet në çdo kohë.

"Pra nuk është një lojë e hedhjes së përgjegjësisë nga një institucion në tjetrin. Përgjegjësia është e qartë, deputetët të cilët kanë nënshkruar ketë iniciativë ligjore, janë ata të cilët qëndrojnë prapa, por edhe liderët e partive të tyre, ku pa aprovimin e tyre këta nuk do të mund të merrnin një iniciativë të tillë. Pra, edhe liderët e partive politike qëndrojnë prapa kësaj iniciative", u shpreh Krasniqi.

Nisma për shfuqizimin e Ligjit për Gjykatën Speciale është nënshkruar nga 43 deputetë, të cilët u përkasin tri partive politike, përkatësisht, Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën.

E vetmja mënyrë për tu ndalur shfuqizimi i kësaj gjykate janë votat e deputetëve të Vetëvendosjes, thekson Albert Krasniqi, marrë parasysh se deputetët e Lidhjes Demokratike tashëm janë deklaruar se nuk e mbështesin këtë nismë. Njësoj, besohet se do të veprojnë edhe ata të Listës Serbe.

Kërkesa i ishte drejtuar Kryesisë së Kuvendit, për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme në të cilën do të shfuqizohej Ligji për Dhomat e Specializuara (Gjykatën Speciale).

E njëjta kërkesë, kishte nxitur reagime të ashpra të vendeve të Kuintit, në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.