Osmani paralajmëroi se do t’u kërkonte kompromis liderëve parktiakë
Në prag të takimit, këshilltari i Osmanit, Bekim Kupina, tha për Radion Evropa e Lirë se presidentja do të bëjë thirrje për një kompromis politik në takim me liderët partiakë.
Kupina tha të martën se Osmani “do t'i inkurajojë” partitë politike të bashkëpunojnë për ta shmangur çdo bllokadë që mund të ndikojë negativisht në mirëqenien e qytetarëve dhe në funksionimin e institucioneve të Kosovës.
Ajo gjithashtu pritet ta theksojë rëndësinë e miratimit të buxhetit të Kosovës si dhe miratimin e Planit të Rritjes së BE-së.
Qeveria në detyrë e miratoi më herët buxhetin për vitin 2026, por nuk është e qartë se ai do ta gëzojë mbështetjen e partive të tjera në Kuvend.
Pak orë para këtij takimi, Qeveria në detyrë miratoi buxhetin për vitin 2026
Derisa Osmani po përgatitej t’i mirëpriste liderët në orën 12:00, Qeveria në detyrë e miratoi buxhetin për vitin 2025 dhe tha se do t’ia dërgojë menjëherë atë Kuvendit për votim.
Megjithatë, nuk është e qartë nëse ky projektligj për buxhetin 2026, në vlerë rreth 4 miliardë euro, mund të shqyrtohet dhe hidhet në votim në Kuvendin e ri të Kosovës.
Një ditë më parë, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Dimal Basha, dështoi të fitojë mbështetjen e partive parlamentare për formimin e grupeve dhe komisioneve parlamentare, në mënyrë që të thirret një seancë e jashtëzakonshme për çështjen e buxhetit për vitin 2026.
Gjithashtu, shumë ekspertë ligjorë vlerësojnë se Qeveria në detyrë nuk mund dhe nuk ka kompetenca për të propozuar buxhet për miratim në Kuvendin e ri të vendit.
Çfarë pritet të ndodhë në këtë takim
Osmani pritej t’i ftonte liderët për takim konsultativ, pasi i mandatuari i parë nga ajo, Albin Kurti i partisë fituese Lëvizja Vetëvendosje, dështoi t'i fitonte votat e mjaftueshme në Kuvend të dielën për ta zgjedhur qeverinë e re.
Ajo duhet ta caktojë një mandatar tjetër për formimin e qeverisë brenda 10 ditësh nga dështimi i mandatarit të parë, sipas Kushtetutës.
Megjithatë, nuk është e qartë nëse do të caktohet një mandatar i ri, për shkak të mungesës së vullnetit nga partitë për të arritur ndonjë koalicion qeverisës.
Lideri i partisë së dytë më të votuar, Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, të dielën e hodhi poshtë mundësinë që të bëhet mandatar i radhës, në rast se presidentja do ta pyeste nëse e ka shumicën.
Pak ditë pasi nuk e mori mbështetjen e Kuvendit për një mandat të tretë, Kurti – i cili është kryeministër në detyrë – paralajmëroi zgjedhje të reja në dhjetor.
Po e nisim mbulimin e drejtpërdrejtë të takimit të presidentes Vjosa Osmani me liderët e partive më të mëdha parlamentare. Ajo pritet të bisedojë me ta për mundësinë e formimit të një qeverie të re të Kosovës.
Kosova është në paralizë politike, pasi, megjithëse e bëri Kuvendin e ri në shtator, ende nuk ka qeveri të re 9 muaj pas zgjedhjeve parlamentare.
