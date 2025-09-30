Ndërlidhjet

Çfarë parasheh plani i Trumpit për Gazën?

Çfarë parasheh plani i Trumpit për Gazën?
Çfarë parasheh plani i Trumpit për Gazën?

Shtëpia e Bardhë ka paraqitur një plan të ri, të mbështetur nga Izraeli, për t’i dhënë fund luftës në Gazë, ku role të rëndësishme parashihen të luajnë presidenti amerikan, Donald Trump, dhe ish-kryeministri britanik, Tony Blair. Plani parashikon krijimin e një komiteti jopolitik palestinez për qeverisjen e përkohshme, të cilin do ta mbikëqyrte një Bord i Paqes, me Trumpin në krye.

