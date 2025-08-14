Përleshje në protestat antiqeveritare në Serbi
Tensionet në Serbi janë përshkallëzuar më 13 gusht, pasi përkrahës të partisë në pushtet janë përleshur me protestuesit antiqeveritarë në disa qytete. Në orët e mbrëmjes janë mbajtur protesta në Beograd dhe Novi Sad. Protestat dhe bllokadat e udhëhequra nga studentët në Serbi po mbahen për më shumë se tetë muaj. Ata kërkojnë përgjegjësi politike dhe penale për vdekjen e 16 personave si pasojë e shembjes së një strehe prej betoni në stacionin hekurudhor në Novi Sad.
