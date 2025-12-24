Kërkesa e mbrojtjes për largimin e prokurorit ndërpret seancën për Ibër-Lepencin
Avokatët e dy të akuzuarve për shpërthimin në kanalin e Ibër-Lepencit kanë kërkuar që prokurori special, Bekim Kodraliu, të largohet nga ky rast, duke pretenduar se ai ka bërë shkelje të Kodit të Procedurës Penale. Seanca fillestare ndaj tre të akuzuarve për këtë rast, që Kosova e konsideron terrorist, u ndërpre më pas, dhe tani është në dorën e kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale që të vendosë për largimin ose jo të Kodraliut.
Përmbajtja
-
-
22 dhjetor 2025
Pse Kosova po blen më shumë nga Kina?
-
-
19 dhjetor 2025
Shansi i Kosovës për NATO mes luftës në Evropë
-
-