Serbja nga Mitrovica e Veriut mohon spiunazhin për BIA-n

Jellena Gjukanoviq, serbe nga Mitrovica e Veriut, doli më 16 shtator para Gjykatës Themelore në Prishtinë, ku mohoi akuzat për spiunazh në favor të Agjencisë serbe të Inteligjencës (BIA). Prokurori Bekim Kodraliu tha se veprimet e saj kanë rrezikuar rendin kushtetues dhe sigurinë kombëtare të Kosovës.

