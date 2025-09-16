Serbja nga Mitrovica e Veriut mohon spiunazhin për BIA-n
Jellena Gjukanoviq, serbe nga Mitrovica e Veriut, doli më 16 shtator para Gjykatës Themelore në Prishtinë, ku mohoi akuzat për spiunazh në favor të Agjencisë serbe të Inteligjencës (BIA). Prokurori Bekim Kodraliu tha se veprimet e saj kanë rrezikuar rendin kushtetues dhe sigurinë kombëtare të Kosovës.
