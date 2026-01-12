Ndërlidhjet

Rajonet
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Shpjegojmë

Prapaskenat e tenderit milionësh për nënkalimin e përmbytur në Malishevë

Prapaskenat e tenderit milionësh për nënkalimin e përmbytur në Malishevë Prapaskenat e tenderit milionësh për nënkalimin e përmbytur në Malishevë
Bashkëngjite
Prapaskenat e tenderit milionësh për nënkalimin e përmbytur në Malishevë

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:02:10 0:00

Rreth 9 milionë euro u investuan në Malishevë për një projekt që parashihej ta modernizonte qytetin. Megjithatë, një nënkalim në kuadër të këtij projekti u përmbyt nga reshjet intensive të shiut gjatë dy ditëve të janarit. Radio Evropa e Lirë ka gjetur se projektit i mungon pranimi teknik, ndërsa kontrata u fitua me konkurrencë të ulët.

Të ndërlidhura

Përmbajtja

Më shumë
XS
SM
MD
LG