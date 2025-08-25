Si po lëshon Ukraina rrjeta për t’i rrëzuar dronët rusë nga qielli

Ndërlidhjet

Ukraina po përdor dronë të vegjël pengues për të lëshuar rrjeta që kapin dronët rusë dhe i rrëzojnë ata nga qiejt mbi fushëbetejë. Një njësit ukrainas ka thënë se ka arritur të shkatërrojë 100 dronë rusë brenda pesë javësh, duke përdorur taktikën në pyllin e dendur të Serebrianskit – një copë e vogël territori në rajonin e Luhanskut, që vazhdon të kontrollohet nga forcat ukrainase. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Arben Hoti)

