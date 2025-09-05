Ndërlidhjet

Rrëfimi i ushtarit ukrainas për ikjen këmbadoras nga robërimi rus

Vladyslavi, pjesëtar i Gardës Kombëtare të Ukrainës, kishte pësuar një plagë gati vdekjeprurëse në fyt, kur një njësit emergjencash e gjeti atë afër vijës së frontit, në rajonin e Donjeckut. Duke e rimarrë veten në spital dhe në pamundësi për të folur, Vladyslavi shkroi për atë që kishte kaluar, duke thënë se ishte zënë rob, ishte torturuar dhe ishte lënë të vdiste me bashkëluftëtarët e tij, para se të zvarritej këmbadoras për pesë ditë për të mbërritur në një pjesë territori nën kontrollin e Ukrainës. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Bujar Tërstena)

