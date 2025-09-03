Vullnetarët u shpëtojnë dronëve rusë gjatë përpjekjeve për evakuimin e ukrainasve
Duke qenë në rrezik të vazhdueshëm nga sulmet ajrore ruse, gjithnjë e më shumë banorë të fshatrave në rajonin e Dnipropetrovskut, në Ukrainë, po vendosin të largohen drejt vendeve më të sigurta më në perëndim. Teksa vullnetarët mbërritën për t’i transportuar disa prej tyre, një tjetër dron rus kreu një sulm, duke vënë në pah rrezikun e qëndrimit në shtëpi. (Përgatitën: Trim Haliti dhe Ibrahim Berisha)
