Ndërlidhjet

Rajonet
RADIO
site logo site logo
E mëparshme E ardhshmja
Lajmi i fundit

Video

A mund t’i besohet Putinit? Shefi i NATO-s flet për garancitë e sigurisë për Ukrainën

A mund t’i besohet Putinit? Shefi i NATO-s flet për garancitë e sigurisë për Ukrainën A mund t’i besohet Putinit? Shefi i NATO-s flet për garancitë e sigurisë për Ukrainën
Bashkëngjite
A mund t’i besohet Putinit? Shefi i NATO-s flet për garancitë e sigurisë për Ukrainën

Materiali aktualisht nuk është në dispozicion.

0:00 0:00:46 0:00

Në një intervistë ekskluzive për Radion Evropa e Lirë, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tregon se pse cilado marrëveshje për paqe mes Ukrainës dhe Rusisë duhet t’ia bëjë të qartë presidentit rus, Vladimir Putin, se është në interesin e tij që të mos e sulmojë kurrë më Ukrainën, dhe se si garancitë e sigurisë dhe mbështetja ndërkombëtare luajnë rol kyç në këtë drejtim.

Përmbajtja

Më shumë
Radio Programet
XS
SM
MD
LG